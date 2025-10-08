「ひとりひとりの困りごとの解決に寄り添う」スズキの提案スズキは2025年10月8日、まもなく開催される「Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー）」（プレスデー：2025年10月29日〜30日、一般公開日：10月31日〜11月9日）の出展概要を発表しました。ブースではどのような車両や取り組みが紹介されるのでしょうか。スズキの”軽乗用BEVコンセプト「Vision e-Sky」が世界初公開！【画像】世界初公開！ 「Vision e-S