【レトロ自販機（ハンバーガー） “ゲッターロボ”】 11月27日頃 発売予定 価格：2,420円 ハセガワは、プラモデル「レトロ自販機（ハンバーガー） “ゲッターロボ”」を11月27日頃に発売する。価格は2,420円。 本製品は漫画版「ゲッターロボ」とコラボした「レトロ自販機（ハンバーガー）」。自販機の正面、側面に「ゲ