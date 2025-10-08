７日、損傷したカキの養殖いかだを修復する欽州市欽南区南村の村民。（欽州＝新華社記者／張愛林）【新華社欽州10月8日】中国広西チワン族自治区欽州市では、6日の台風21号により被害を受けたカキの養殖いかだの修復が進められている。欽州市はカキの養殖で知られ「中国カキの里」と呼ばれる。７日、カキの養殖いかだの修復に向かう修理船。（欽州＝新華社記者／張愛林）７日、損傷したカキの養殖いかだを修復するため、船で海に