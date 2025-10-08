お笑いコンビ・ずんの飯尾和樹が７日放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」にゲスト出演。東京・小岩で伝説を残した超大物芸人の名前を明かした。飯尾が全国のレトロな喫茶店を訪れるＢＳテレ東のバラエティー番組「飯尾和樹のずん喫茶」が、ＢＳテレ東開局２５周年を記念して番組初のゴールデンＳＰとして１２日に放送される。東京・小岩からスタートするロケの超大物ゲストが明石家さんま。飯尾は