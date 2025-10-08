虚偽の公正証書を使い、犯罪に悪用された可能性がある凍結口座から現金をだまし取ったとして、警視庁は8日までに、詐欺容疑などでコンサルティング会社の実質的経営者ら男3人を再逮捕し、新たに会社役員の女（45）を逮捕した。