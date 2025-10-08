立憲民主党の辻元清美議員が８日、Ｘを更新。新執行部が発表された自民党の高市早苗総裁へ「これが高市さんのやりたかったことですか？」と呼びかけた。高市新総裁は７日に党執行部を発表。副総裁は麻生太郎氏、幹事長には麻生氏の義理の弟・鈴木俊一氏、総務会長にはやはり麻生派の有村治子氏が就いた。高市総裁誕生に大きな役割を担ったとされる麻生派を優遇した人事にも見える。辻元氏は「自民党の解党的出直しとは、『派