立憲民主党の野田代表は７日、自民党が新執行部人事で派閥の政治資金問題で収支報告書に不記載があった議員を起用したことについて、「甘い。政治とカネの問題に対する反省がない」と批判した。党本部で記者団に語った。自民の幹事長代行には、２０２４年４月に党の役職停止１年の処分を受けた萩生田光一・元政調会長が就任した。立民の斎藤嘉隆参院国会対策委員長も、自民内に唯一残る派閥・麻生派を中心に人事が固められたこ