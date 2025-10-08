7日、都内で行われたキリンビールの新ブランド「キリングッドエール」発表会に、綾瀬はるか（40）、Mrs. GREEN APPLE、浜辺美波（25）、鈴木亮平（42）が登壇した。【映像】Mrs. GREEN APPLEの楽曲に合わせて踊る綾瀬はるか発表会では、Mrs. GREEN APPLEが書き下ろした楽曲の感想を語る場面で、綾瀬がトークの段取りを忘れてしまうというハプニングが起きた。鈴木「綾瀬さんから言うってさっき打ち合わせしたじゃないですか」