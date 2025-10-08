お笑いコンビの爆笑問題が、7日深夜放送のTBSラジオ「爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に出演。三谷幸喜氏が脚本を手がけるフジテレビ系ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」について語った。同作は1984年の渋谷を舞台にした物語で、主演の菅田将暉をはじめ二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波ら豪華キャストの出演でも話題を集める。太田は「三谷さんの今のドラマさ、面白いんだよ。珍しく面白いな、こ