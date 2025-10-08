三重県唯一のフルマラソン「みえ松阪マラソン」を支援しようと、7日、三十三フィナンシャルグループから「みえ松阪マラソン」の実行委員会に協賛金が贈られました。三十三銀行の山川憲一副会長らが市役所を訪れ、松阪市の竹上市長に協賛金500万円の目録を手渡しました。山川副会長は「全国からの参加も多く、年々、盛り上がりが大きくなっていると思うので地域活性化の活動としてこれからも応援していきたい」と話していました。み