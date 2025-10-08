滋賀県で開かれている国民スポーツ大会は、大会10日目を迎えました。三重県はウエイトリフティング競技で1977年以来、48年ぶりの総合優勝を果たしました。ウエイトリフティング女子71キロ級で石井未来選手がスナッチで1位、クリーン＆ジャークで4位、トータルで3位入賞を果たしました。ウエイトリフティング少年男子102キロ級で亀山高校2年の西川恭平選手がスナッチで5位、クリーン＆ジャークで6位、トータルで6位入賞です。三重県