子育てをしていると、「これって私だけ？」と感じることがありますよね。家族のことは外から見えにくく、特に子どもが家族の介護やお世話を担っている場合、本人や家族にとっては当たり前のことに思えてしまい、なかなか周りに知られません。こうした“見えにくい実態”を、行政がしっかり受け止め、支援につなげる取り組みが港区で進められています。そのひとつが、子どもが日常的に家族のケアを担う「ヤングケアラー」への支援で