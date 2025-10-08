瀬戸内地方は、海沿いで高気圧に覆われて晴れていますが、内陸では湿った空気の影響で曇っています。昼過ぎ以降もやや雲が広がって、局地的に雨が降るでしょう。風がやや強く吹く可能性があります。日中の最高気温は岡山、津山、高松で29度の見込みです。7日と同じくらいの気温になるでしょう。 9日はおおむね晴れる予想です。乾いた空気が流れ込むため、カラッとした体感になりそうです。朝の最低気温は岡山で21度、津山で20度、