日産自動車は8日、新型『日産リーフ』の日本仕様となるB7グレードを発表した。【写真多数】かっこいい！“クロスオーバーEV”に進化した新型日産『リーフ』B7内外装全部見せ今年6月にグローバル発表した３代目となる日産『リーフ』は、スリークで大胆なスタイルながら考え抜かれた室内空間を実現した、次世代のクロスオーバーEVとして全面刷新されたモデル。2010年の初代リーフの発売から15年間積み重ねた知見と経験を最大限に