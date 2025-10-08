フジテレビ系朝の番組『めざましテレビ』（月〜金前5：25）が、8日生放送をもって放送8000回を達成した。【画像】『めざましテレビ』ミャクミャク＆視聴者に感謝同番組は、1994年4月1日に放送スタート。31年半をかけて、8000回の日を迎えた。会期が残り5日となった大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が生出演し、全国ネット生放送で貴重な“生声”を披露するとともに、めざましファミリーやめざましくんとの