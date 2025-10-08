児童と職員が体調不良で病院に搬送された岡山県新見市の小学校＝8日午後1時12分8日午前9時ごろ、岡山県新見市の神代小学校で、「異臭がして、目の痛みなどを訴えている教職員と児童がいる」と119番があった。新見市消防本部によると、職員と児童が体調不良を訴え、児童9人と職員1人の計10人が病院に搬送された。いずれも軽症とみられる。岡山県新見市の現場