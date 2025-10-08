関東南部も今夜警報級の波浪、あす暴風の可能性非常に強い台風２２号は８日午前、日本の南の海上を北に進んでいる。今後、北東に進路を変え、９日午前に伊豆諸島に最接近する見通し。気象庁は、伊豆諸島に暴風や波浪の特別警報を発表する可能性や、線状降水帯発生の恐れがあるとして、事前避難を求めている。台風は８日午前９時現在、日本の南の海上を時速１５キロで北上している。中心気圧は９３５ヘクト・パスカル、中心付近