北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記への忠誠を誓う手紙をリレー形式で運ぶ人たち＝7日、平壌（共同）【北京、平壌共同】北朝鮮の朝鮮労働党創建80年となる10日に合わせ、全国各地からリレー形式で届いた金正恩党総書記への忠誠を誓う手紙の贈呈式が7日、平壌で開かれた。隊列を組んだ大勢の人々が金正恩体制を死守しようと声を合わせて走り、平壌中心部の金日成広場に手紙を運んだ。金氏の最側近、趙甬元党組織担当書記が贈呈式に