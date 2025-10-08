ふるさと島根定住財団は、2025年10月25日に大阪で、2026年2月7日に東京で「しまね企業EXPO」を開催する。しまね企業EXPO○島根へのUターン・Iターンを促進県外で暮らす若い世代や将来的に島根へのUターン・Iターンを考えている学生および社会人に向けて、島根で活躍する企業やそこで働く人々を知ってもらうため、本イベントが企画された。ワークショップや飲食をしながらの交流会も行い、県外に住む若者・学生と島根の企業を繋ぐ出