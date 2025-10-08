ボディビルダーでタレントの横川尚隆さん（31）が2025年10月5日、自身のインスタグラムを更新し、鍛え上げられた筋肉を披露した。「ぜひ見に来てください！」横川さんは「11月23日に開催される僕が出場するオリンピアアマチュア！！」と出場する大会について説明し、「会場はなんと初のドーム開催！」「どでかい会場、どでかい演出の中で僕がプロカードを取る姿をぜひ見に来てください！」とアピールした。インスタグラムに投稿さ