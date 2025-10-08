「舟はいつからあるのか？」。国立民族学博物館（大阪府吹田市）が、開館以来50年に渡って収集した資料から、舟の歴史や人々との関わりについて紹介する特別展「舟と人類―アジア・オセアニアの海の暮らし」が、同館で開催されている。2025年12月9日（火）まで。あし（葦）舟（ボリビア多民族国）「民博（国立民族学博物館）がこれまでに収集した舟の資料は200点以上あります。今回はその中から選りすぐりの21隻を展示しました。初