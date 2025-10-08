ドル円152.50円台、実質賃金減少幅拡大で利上げ遠のくインフレ期待上昇でドル買いも ドル円は一時152.58円付近まで上昇した。今朝発表された日本8月の実質賃金は-1.4%と予想の-0.5%を上回る落ち込みとなった。8カ月連続のマイナスを受け日銀の利上げ期待が一段と低下している。高市氏が利上げに消極的なうえ、きょう予定されていた植田日銀総裁のイベント講演が中止となったことで、円安はさらに進みそうだ。 また、米積極