◆米大リーグ地区シリーズ第３戦ヤンキース―ブルージェイズ（７日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手が７日（日本時間８日）、ブルージェイズとの第３戦で「２番・右翼」で先発出場し、３点を追う４回１死一、二塁の場面で左翼ポールに直撃する同点３ランを放った。内角ボール球をコンパクトに振り抜いた衝撃の一発。本拠地は大熱狂で、ヤ軍ベンチはお祭り騒ぎとなった。