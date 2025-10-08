◆米大リーグ地区シリーズ第３戦タイガース４―８マリナーズ（７日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）マリナーズが敵地・タイガース戦で連勝を飾り、地区シリーズ突破に王手を掛けた。今季は６０本塁打＆１２５打点でア・リーグ２冠王に輝いたＣ・ローリー捕手は、６―１で迎えた９回無死二塁からＰＳ第１号となる左中間への２ランを放つなど、４打数２安打３打点の活躍でチームを勝利に導いた。１勝１敗の五分。