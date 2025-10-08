◇ア・リーグ地区シリーズ第3戦ヤンキース―ブルージェイズ（2025年10月7日ニューヨーク）敵地でブルージェイズに連敗し、地区シリーズ突破に王手をかけられて本拠で第3戦を迎えたヤンキースは、アーロン・ジャッジ外野手（33）が3点を追う4回に同点3ラン。5回にはジャズ・チザム内野手（27）が勝ち越しソロを放った。ヤンキースは今季リーグ2位タイの18勝を挙げた左腕ロドンが3回途中6安打6失点で降板する大誤算。負