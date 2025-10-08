ＴＢＳ系新ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」が７日、スタートした。１話から令和とは思えない化石男子・勝男（竹内涼真）がたたきのめされるが、ネットは竹内涼真が「はまり役」などの声が上がった。とにかく驚くほど亭主関白思考の勝男は、同棲している恋人・鮎美（夏帆）に夜景の見えるレストランでプロポーズするも、あっさり断られる。しかも別れを切り出され、鮎美は家を出て行く。自分の何が悪いのか、まったく