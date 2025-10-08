2025年11月13日からNetflixで世界独占配信される「イクサガミ」が釜山国際映画祭でワールドプレミア上映された（画像：Netflix）【画像】Netflixドラマ「イクサガミ」。主演・岡田准一など豪華俳優陣が戦いを繰り広げるNetflix、Amazon プライム・ビデオ、Huluなど、気づけば世の中にあふれているネット動画配信サービス。時流に乗って利用してみたいけれど、「何を見たらいいかわからない」「配信のオリジナル番組は本当に面白い