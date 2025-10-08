Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。夏の暑さが和らぎ始め、お出かけがしやすい季節になりました。丸1日の外出や旅行で気になるのが「スマートフォンの充電問題」。朝は充電100％だったのに、昼ご飯を食べ終わる頃には「バッテリー残量が少なくなっています」の表示が…。頻繁に使うスマホのバッテリー切れを防ぎ、スピーデ