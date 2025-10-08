ビリングシステムが５日続伸している。同社は８日、ジェーシービー（東京都港区）と法人向け事業における基本合意契約を締結したと発表しており、今後の収益貢献を期待する買いが集まっている。ジェーシービーは自社の中小企業・個人事業主向け資金管理・キャッシュフロー改善サービス「Ｃａｓｈｍａｐ」に、２０２６年３月ごろからビリングシスが展開する法人の税金・公共料金