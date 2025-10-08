午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０１３、値下がり銘柄数は５３０、変わらずは７０銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位に水産・農林、保険、銀行、証券・商品など。値下がりで目立つのはゴム製品、化学、情報・通信など。 出所：MINKABU PRESS