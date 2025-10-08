Photo: 小暮ひさのり おっ、掃除機買っちゃうか！いやね、家電ってのは熟考に熟考を重ねて買うものだってのはわかってるんです。でも、先日シャオミの新製品を体験できる｢Xiaomi EXPO 2025｣で見たこの子たちは「おっ、安いな、買っとくか？」と、スーパーで特売たまごを見かけたくらい……いや、ごめん。さすがにそれは言い過ぎか。でも、あきらかに「ぶっこわれたコスパの強さ」を感じたの