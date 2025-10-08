チリで開催中のU-20ワールドカップは決勝トーナメントに突入した。船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は、グループAを３連勝で首位通過し、ラウンド16ではE組３位のフランスと対戦する。また、スペイン、ブラジルを破り、“死のグループ”（C組）を首位で抜けたモロッコはB組３位の韓国と対戦する。アフリカのメディアは韓国を警戒しているようだ。韓国メディア『Xports News』は「スペインとブラジルに勝利したのに、韓