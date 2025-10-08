BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が、元One Direction（ワン・ダイレクション）のZayn Malik（ゼイン・マリク）ことZAYNとコラボしたデジタルシングル「EYES CLOSED」をリリースすることを明らかにした。 【写真】①豪華コラボが実現！並び立つBLACKPINKジスとZAYN ②③徐々に背後の男性が近づいてくるティザー画像 ■ベアトップドレス姿のBLACKPINKジスの背後で、俯くZAYN 告知画像では