Hey! Say! JUMPが、ニューアルバム『S say』（読み：エッセイ）を11月26日にリリースすることが決定した。 ■話題を呼んだ「encore」やハロウィンソング「GHOST」を収録 前作「H+（読み：エイチ）」から約1年ぶり、12枚目のオリジナルアルバムとなる今作は、Hey! Say! JUMPが楽曲一つひとつを豊かに奏で、紡いでいく、まるで壮大な物語の世界へと誘うニューアルバム