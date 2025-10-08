9月30日に双子男児を出産したタレントの中川翔子が7日、自身のインスタグラムを更新し、近況を報告した。中川翔子6日に退院を報告していた中川。この日は、「退院前は不安で変になってたけど退院後は人が優しい、とかだけで涙でてくるホルモンのせい？なに？双子かわいい、でも涙でる子宮が戻ろうと収縮するのがめちゃくちゃ痛い、帝王切開、退院しても身体安静にしないと本当につらい毎日が未知でも双子かわいいか