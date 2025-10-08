ア・リーグ西地区のマリナーズは7日（日本時間8日）、敵地コメリカパークでのタイガース戦に8－4で勝利。今季60本塁打を記録したカル・ローリー捕手がポストシーズン初アーチを放つなど、一発攻勢で相手投手陣を攻略。0勝1敗からの連勝で、地区シリーズ突破に王手をかけた。 ■「完璧な男がキャッチした」 1勝1敗のタイで迎えた第3戦は、マリナーズ先発ロ