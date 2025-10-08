7人組アイドルグループ「SOMOSOMO」のシャンシャン マイが新アルバム「Colorful」リリースを受けて、スポニチ東京本社でのソロインタビューに応じた。メンバーそれぞれが作詞を手がけた意欲作であり、グループの新たな側面を提示する一枚。自らペンを執った楽曲に込めた本音と、憧れのクリエイター陣との制作秘話を語り始めた。（「推し面」取材班）作詞を担当した「DANCING DANCING!」。その歌詞に込められたのは、単なる享楽