富士通陸上部は８日、男子マラソン日本記録保持者の鈴木健吾（３０）が同日付で退社すると発表した。関係者によると、今後はプロランナーとして活動し、個人種目のマラソンに専念するという。鈴木は神奈川大時代に箱根駅伝などで活躍し、２０１８年に富士通入り。２１年のびわ湖毎日マラソンで２時間４分５６秒の日本記録を樹立した。２２年世界選手権を本番直前の新型コロナウイルス感染で欠場して以降は低迷が続いたが、今年