麻雀映画があったなら、そのまま採用されそうなワンシーンだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月7日の第1試合にU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が出場。ライバルのリーチに対抗すべきか否かを真剣な表情で熟考する様子に、視聴者から「美人さんの勝負師の眼、良いねぇ」「美人の長考助かる」と話題になった。【映像】美女雀士の鋭い眼差し（アップ）MVP経験もあり、今期も開幕から4戦してトップ2回・2着2回と絶好調の瑞