キャバリアーズとのオープン戦で切れ込むブルズの河村勇輝＝7日、クリーブランド（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）【クリーブランド共同】米プロバスケットボールNBAは7日、各地でオープン戦が行われ、ブルズとツーウエー契約を結ぶ河村勇輝は敵地クリーブランドでのキャバリアーズ戦に第3クオーター途中から出場し、14分22秒プレーして3得点、チーム最多タイの5アシストだった。チームは118―117で競り勝った。