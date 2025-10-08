文部科学省は8日、大学学部と大学院修士課程を5年で修了できる一貫教育を制度化する案を中教審部会に示した。修了までの期間を短縮して大学院進学を促し、専門人材を増やす狙い。希望する大学が申請し文科省が認定する方式を想定している。年度内に大学院設置基準などを改正し、2026年度からの導入を目指す。修士課程の修了には通常、学部4年、修士課程2年の計6年が必要。現在でも成績優秀な学生を対象に5年で修了する特例があ