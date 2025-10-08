東京・中央区にある「晴海フラッグ」周辺で、深夜にバイクの集団が大音量で走行し、住民が騒音を訴えている。住民は「趣味を否定するつもりはない」として、バイクに乗る人たちにマナーを守ってもらい、共存の道を探れればと話す。「子供も寝つけない」住民訴え「ブオン、ブオン…ブオーン」東京オリンピック選手村跡地に誕生した「晴海フラッグ」で撮影された映像には、交差点でエンジンを大音量でふかすバイクの集団が捉えられて