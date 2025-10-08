【中島輝士怪物テルシー物語（６６）】１９９８年シーズンをもって私の現役生活は幕を閉じました。９９年からは近鉄の二軍打撃コーチとして指導者の立場で野球に携わることになりました。ただ、打撃コーチとしてのシーズンは実は９９年シーズンのみで、２０００年からはスカウトに転身することになります。当時の足高圭亮球団本部長からは再び、コーチとしてチームに戻ってもらうからという説明を受け新たな道へ進むことになり