ドジャースの大谷翔平投手（３１）は５年連続でア、ナ各リーグで傑出した打者をファン投票などで選ぶ「ハンク・アーロン賞」の最終候補に入った。ＭＬＢの発表から一夜明けた７日（日本時間８日）にドジャースは球団公式Ｘ（旧ツイッター）に「ショウヘイ、ドジャースから２０２５年ハンク・アーロン賞の候補者に選ばれたことを祝福します」に投稿した。大谷はエンゼルス時代の２３年から２年連続で受賞している。１９９９年に創