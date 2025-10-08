【モデルプレス＝2025/10/08】Hey! Say! JUMPが、 11月26日に通算12枚⽬となるオリジナルアルバム「S say」（読み：エッセイ）を発売することが決定。あわせて、リード曲ほか特典内容が解禁された。Hey! Say! JUMP、中島裕翔卒業後7人体制初のステージで客席接近◆Hey! Say! JUMP「S say」リリース決定前作「H⁺（読み：エイチ）」から約1年ぶりとなる今作は、Hey! Say! JUMP が楽曲一つひとつを豊かに奏で、紡いでいく