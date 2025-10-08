サムスンはGalaxy Watchシリーズに「左室収縮機能障害（LVSD）」の早期検知機能を追加すると発表しました。 ↑左室収縮機能障害を早期に発見できるようになる（画像提供／Amanz／Unsplash）。 LVSDとは、心臓の主要なポンプ室である左心室の収縮力が低下し、全身に十分な血液を送り出せなくなる状態を指します。 心不全の約50％に関与するとされながらも、症状が現れにくい場合が多く、診断後5年以内の生存率は約50％と高