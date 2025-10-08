ポストシーズン通算17号…左翼ポールに直撃する3ラン【MLB】ヤンキース ー ブルージェイズ（日本時間8日・ニューヨーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が7日（日本時間8日）、本拠地で行われたブルージェイズとの地区シリーズ第3戦で今ポストシーズン初本塁打を放った。試合を振り出しに戻す同点3ランに、ニューヨークは狂喜乱舞した。スターが本領発揮した。3-6で迎えた4回1死一、二塁でジャッジに打席が回った。2球