10月4日、新宿２丁目の路上で下半身を露出していたとして公然わいせつの疑いで逮捕された「Aぇ! group」の草間リチャード敬太（29）が警視庁三田警察署から釈放されたのは6日のこと。黒のスーツで涙ながらに謝罪したが騒動はそれだけでは終わらない。【もっと読む】草間リチャード敬太容疑者が逮捕…コンビニバイトと掛け持ちの苦労人だったが横山裕のセレクトに難あり？5日放送予定だった草間出演の「ザ！鉄腕！DASH‼」