ÀéÍÕÍº´î¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡×¤¬¡¢10·î13Æü¤è¤êÊüÁ÷¤ÎÁð¤Ê¤®¹ä¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡¼¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¼¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¡¢ËÜÆü10·î8Æü¤è¤êÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÀéÍÕÍº´î¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡×MV ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡¼¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¼¡Ù¤Ï¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¡¢ÍÄ¤¤Â©»Ò¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é°äÉÊÀ°Íý¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤­¤ë¼ç¿Í¸ø¡ÊÁð¤Ê¤®¡Ë¤¬¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë°äÂ²