シンガー・ソングライターの大塚愛が８日までに自身のＳＮＳを更新。森林浴するようすを公開した。大塚はインスタグラムに「森林浴ＡＩＯ＃デトックス」とコメント。ワンピースにカチューシャをつけた姿で、大自然を背景に笑顔を見せる様子や椅子に座りくつろぐ様子などを披露した。この投稿にファンからは「いいないいなー」「癒しーどこかなぁ」「ワンピースもカチューシャも可愛いですねあたしも自然の中でのんび